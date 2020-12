Arecibo : le télescope géant s'est effondré

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais la nouvelle attriste tout de même une partie du monde scientifique : le radiotélescope d'Arecibo installé sur l'île de Porto Rico s'est finalement effondré.

Amigos es con profundo pesar comunicarles que acaba de colapsar la plataforma del Observatorio de Arecibo. pic.twitter.com/stJScy2Old — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Il y a quelques semaines, la Fondation nationale des sciences américaines avait annoncé qu'il n'était pas question de réparer le télescope, à l'arrêt depuis le mois d'aout dernier. La rupture d'un câble de soutien de la plateforme située au-dessus de l'antenne avait lourdement endommagé l'installation.

Au début du mois de novembre, un second câble avait rompu, fragilisant un peu plus l'ensemble de la structure et amenant à l'inévitable : le télescope ne pouvait plus être réparé sans réaliser des investissements colossaux. Il avait été jugé que les tentatives de réparations pouvaient se montrer dangereuses, d'autant que l'ensemble de la structure pouvait céder à tout instant.

C'est finalement chose faite : dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, la plateforme d'instruments en suspension au-dessus de la coupole est tombée. La NSF indique que personne n'a été blessé lors de l'incident.

Même si le sort du radiotélescope était scellé depuis aout dernier, sa perte entraine une certaine émotion dans la communauté scientifique. Après 60 années de services, le radiotélescope s'était rendu mythique tant par ses découvertes que par son apparition au cinéma.