Ariane 6 ne pourra pas voler l'année prochaine

Mauvaise nouvelle pour le vol inaugural d'Ariane 6. Le futur lanceur lourd européen ne décollera pas l'année prochaine. Un nouveau report a été annoncé par l'Agence spatiale européenne (ESA) qui table désormais sur le deuxième trimestre 2022.

" Nous surveillons constamment et étroitement l'impact du Covid-19 et les défis techniques sur nos développements et opérations de transport spatial en cours ", déclare Daniel Neuenschwander, le directeur du transport spatial à l'ESA.

Avec des difficultés d'ordre logistique, l'impact de la pandémie de coronavirus n'est pas seul en cause, même si elle a évidemment eu pour effet d'accentuer des problèmes techniques rencontrés qui sont donc soulignés.

Vega-C décollera par contre en 2021

Pour le lanceur léger Vega-C qui exploitera un même moteur P120C que les boosters d'Ariane 6 en guise de premier étage, le vol inaugural est prévu pour l'année prochaine. Il devrait avoir lieu en juin 2021.

Auprès des pays qui participent au projet Ariane 6, l'Agence spatiale européenne va par ailleurs demander une rallonge de budget à hauteur de 230 millions d'euros. Selon Daniel Neuenschwander, cette somme représente une augmentation de 6 % pour le coût du développement d'Ariane 6 qui est donc de plus de 3,8 milliards d'euros.

Jusqu'en 2023, il reste encore huit lancements à opérer pour Ariane 5, dont le prochain en novembre. Initialement ou du moins avant la pandémie de coronavirus, le vol inaugural d'Ariane 6 était attendu pour fin 2020 et avec l'ouverture d'une période de transition.