Arianespace : vers un record de 22 lancements en 2020

Profitant de l'arrivée du lanceur Ariane 6 et du lancement des premières grappes de satellites OneWeb, Arianespace prévoit un nombre de lancements record cette année.

L'actualité sera riche en 2020 pour Arianespace, entre la transition des lanceurs Ariane 5 à Ariane 6 et les nombreux lancements programmés pour déployer les groupes de micro-satellites de OneWeb en vue de mettre en place une constellation de centaines de satellites pour apporter de l'Internet depuis le ciel.

Selon son dirigeant Stéphane Israël, ce sont pas moins de 22 lancements qui sont prévus cette année, constituant un nouveau record pour l'entreprise. Une dizaine de ces tirs seront consacrés à OneWeb, avec des lanceurs Soyouz mais aussi pour la première fois avec un lanceur Ariane 62 (Ariane 6 avec 2 propulseurs d'appoint).

Un peu plus de la moitié des 22 tirs prévus partiront de la base de Kourou (Guyane française), le reste décollant de Baïkonour (Kazakhstan) et de Vostochny (Russie). Le premier tir doit intervenir en ce mois de janvier avec un lanceur Ariane 5 pour la mise en orbite de deux satellites géostationnaires et l'entreprise dispose encore de 11 lanceurs pour assurer la transition vers Ariane 6 à partir de 2021.

En 2019, Arianespace a mené à bien 9 lancements, en deça des 12 tirs prévus à cause de plusieurs reports, et son précédent record date de 2015 avec 12 lancements réalisés. La firme prévoit donc de quasiment le doubler cette année.