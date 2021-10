ARM : 200 milliards de puces livrées et ce n'est que le début !

La firme britannique ARM a placé ses architectures au coeur des puces utilisées dans tous les domaines de l'informatique, du simple capteur aux supercalculateurs, en passant par les smartphones et les voitures.

Elle annonce avoir franchi le cap des 200 milliards de puces livrées utilisant ses architectures depuis sa création il y a 30 ans et met en place des évolutions qui lui permettront de doubler cette valeur beaucoup plus rapidement.

900 puces ARM sont produites chaque seconde dans différentes catégories. Les contrôleurs et micro-contrôleurs Cortex-M générent le gros du volume mais les Cortex-A, présents dans les smartphones, sont les plus visibles dans l'offre de l'entreprise.

L'arrivée de l'architecture ARMv8 et de la configuration big.LITTLE associant coeurs puissants et coeurs économiques ont transformé l'approche du fonctionnement des smartphones et permis d'embarquer de multiples fonctionnalités tout en préservant l'autonomie.

Il a fallu attendre 2002 pour générer le premier milliard de puces ARM livrées, mais dès 2011, plus d'un milliard de composants étaient produits annuellement, avec une augmentation exponentielle qui a fait que 100 milliards de puces ont été produites rien que sur les cinq dernières années.

Les coeurs ARM Cortex-X et Cortex-A en ARMv9, bientôt dans les smartphones

ARM profite du succès des smartphones mais aussi de la demande dans de multiples domaines comme l'intelligence artificielle, la 5G et les objets connectés IoT. La mise en service du jeu d'instructions ARMv9 annoncé cette année doit apporter la flexibilité et la puissance nécessaires au développement de composants adaptés à ces nouveaux besoins pour contribuer à générer les prochaines centaines de milliards de puces ARM.