Rachat de ARM par Nvidia : le bout du tunnel est encore loin

Les soucis ne sont pas terminés pour Nvidia et sa tentative de rachat de ARM : les autorités britanniques devraient lancer une enquête approfondie.

Le parcours du combattant pour le rachat du concepteur britannique d'architectures pour puces ARM se poursuit pour Nvidia et ne permet toujours pas d'envisager une résolution de l'acquisition à court terme.

ARM reste considérée comme un actif stratégique qui nécessite un traitement particulier et un examen rigoureux des conséquences d'une prise de contrôle par le groupe américain.

Les autorités britanniques avaient déjà demandé à la CMA (Competition & Markets Authority) de mener une investigation concernant les risques pour la sécurité nationale.

Cette première phase devrait être suivie d'une seconde enquête plus poussée, selon une information du Sunday Times relayée par Reuters. Les problématiques d'abus de position dominante et risque de perturbation du jeu de la concurrence restent un sujet d'inquiétude, ainsi que celles relatives à un risque pour la sécurité nationale.

La seconde investigation pourrait prendre encore six mois, délai au terme duquel le gouvernement britannique décidera ou non de bloquer l'acquisition de ARM pour 40 milliards de dollars, et si oui avec quelles obligations.

Nvidia n'a donc pas fini de patienter et d'afficher sa bonne volonté en promettant de conserver la neutralité de ARM tout en multipliant les projets préparatoires et les collaborations, sachant que l'Union européenne a aussi ouvert une investigation.