ARM Cortex-A78 et Mali-G78 : les CPU et GPU des processeurs mobiles de nouvelle génération

Après l'architecture ARM Cortex-A77 dévoilée il y a pile un an, voici venir l'ARM Cortex-A78 qui sera au coeur des processeurs mobiles de prochaine génération et promet 20% de performances en plus. Et 25% de puissance en plus pour le GPU ARM Mali-G78.

Les derniers processeurs mobiles haut de gamme du marché reposent beaucoup sur des coeurs ARM Cortex-A77 et une solution GPU ARM Mali-G77, tous deux annoncés en mai 2019.

Un an plus tard, la firme britannique ARM dévoile la génération suivante avec l'architecture pour CPU ARM Cortex-A78 et celle pour GPU ARM Mali-G78. Sans surprise, on trouve des performances CPU améliorées de 20% par rapport aux générations précédentes et une capacité de traitement IA encore renforcée, tout en continuant de maîtriser l'efficience énergétique.

Le coeur ARM Cortex-A78 conserve ainsi les mêmes contraintes de puissance que l'A77 tout en offrant plus de performances et sans risque de throttling. Le nouveau coeur offre une économie de 50% de consommation d'énergie au même niveau de performance que l'A77, ce qui en fait le "coeur Cortex-A le plus efficace énergétiquement jamais conçu".

Avec cette plus grande efficacité énergétique, le nouveau coeur veut aussi être mieux adapté aux besoins des smartphones et autres produits 5G, déjà naturellement gourmands en énergie.

L'architecture est globalement la même que celle des coeurs A76 et A77 mais elle profite d'optimisations de la microarchitecture et de branches prédictives plus larges assurant une amélioration de 7% de la performance en simple thread par rapport à la génération précédente.

Nouveaux GPU ARM Mali-G78 et G68

Il faudra aussi compter sur le nouveau GPU ARM Mali-G78, toujours sous architecture Valhall et promettant 25% de performances en plus par rapport au Mali-G77 (utilisé dans l'Exynos 990 de Samsung et ses Galaxy S20, Dimensity 1000 de MediaTek ou le récent Kirin 985 chez Huawei).

Embarquant jusqu'à 24 coeurs GPU (contre 16 pour le G77), il veut répondre aux besoins soutenus des jeux mobiles haut de gamme mais aussi assurer les performances des applications de réalité augmentée / virtuelle et les fonctions de machine learning grâce à sa fonction "Asynchronous Top Level" assurant un partage efficace de la charge de travail sur tous les coeurs, tout en apportant plus de réalisme dans le rendu des jeux mobiles, notamment pour les effets complexes.

ARM en profite pour annoncer également le GPU ARM Mali-G68 qui reprendra une partie des nouvelles fonctions du G78 mais pour les smartphones de milieu de gamme.

Les annonces faites ici sont celles des architectures et de la propriété intellectuelle associée, et pas encore les processeurs qui en tireront parti. Mais on a déjà pu voir passer dans les benchmarks des puces mobiles qui préparent l'arrivée de ces nouveaux composants.