ARM Cortex-A78C : le coeur puissant pour de futurs PC portables ?

L'architecture ARM Cortex-A78 fait l'objet d'une nouvelle déclinaison qui s'attaque franchement au marché des PC portables et des casques de réalité augmentée / virtuelle.

Les coeurs ARM Cortex-A78 sont principalement destinés à se retrouver dans les smartphones grâce à leur mix entre performances et consommation d'énergie réduite et l'on va découvrir sous peu les premiers SoC les exploitant.

Comme elle l'avait déjà fait précédemment, la firme ARM en profite pour proposer des déclinaisons et toucher ainsi d'autres marchés. Elle a déjà dévoilé un design ARM Cortex-A78AE pour le secteur automobile et elle vise maintenant le segment des PC portables et appareils portatifs demandant de la puissance avec l'architecture ARM Cortex-A78C.

Essentiellement, cette variation s'affranchit de certaines contraintes des smartphones et permet une approche plus homogène en permettant de combiner 6 à 8 coeurs puissants au lieu de la configuration big.LITTLE combinant (généralement) 4 coeurs puissants et 4 coeurs économiques utilisée dans les smartphones, mais toujours avec l'harmonisation DynamIQ répartissant les tâches entre les coeurs.

Cette conformation avec des coeurs ARM Cortex-A87C, en conjonction avec un cache L3 passant à 8 Mo, permettra de fournir de solides performances en multithread et de supporter des charges de travail plus intenses.

Avec une partie graphique ARM Mali-G78, les SoC créés avec cette architecture pourront être utilisés pour faire tourner des PC portables ou des casques de réalité virtuelle / augmentée avec des performances appréciables.

L'architecture ARM Cortex-A78C ajoute également des couches de sécurité limitant les possibilités de déborder l'espace mémoire des applications et de prendre le contrôle des appareils.

On attend maintenant les premiers appareils profitant de ces nouveaux coeurs dédiés, sans doute en 2021.