Le rachat de ARM par Nvidia tombe à l'eau

En septembre 2020, Nvidia et SofBank avaient annoncé un accord définitif en vertu duquel Nvidia allait acquérir ARM dans le cadre d'une transaction évaluée à 40 milliards de dollars à l'époque. ARM est détenu et contrôlé par la holding japonaise SoftBank à la suite d'un rachat à 32 milliards de dollars en 2016.

Spécialiste des GPU et avec des processeurs pour divers domaines (datacenters, IoT, automobile...), l'Américain Nvidia devait ainsi mettre la main sur le britannique ARM qui conçoit des architectures pour puces et microcontrôleurs, et concède des licences de propriété intellectuelle pour par exemple les SoC dans les smartphones et ailleurs.

Nvidia et SoftBank annoncent aujourd'hui avoir convenu de mettre fin à l'accord en raison " d'importantes difficultés réglementaires " qui empêchent la réalisation de l'opération. La vente d'ARM à Nvidia tombe donc à l'eau face à de trop gros obstacles à surmonter.

Cet échec n'est pas une surprise compte tenu des diverses informations qui avaient filtré ces dernières semaines et des craintes exprimées par des autorités de régulation.

La Commission européenne avait ouvert une enquête approfondie sur le projet de rachat d'ARM par Nvidia - tout comme l'autorité britannique de la concurrence - en exprimant son inquiétude sur une restriction de l'accès à la technologie d'ARM pour des concurrents de Nvidia, ainsi qu'un risque d'une hausse des prix et de réduction de l'innovation dans le secteur des semi-conducteurs. Avec de mêmes craintes, la FTC américaine avait pour sa part saisi la justice pour faire barrage à l'opération.

Vers une introduction d'ARM en Bourse

Désormais et en coordination avec ARM, le groupe japonais SoftBank aux multiples investissements indique qu'il va commencer à préparer une offre publique pour ARM d'ici fin mars 2023. " La technologie et la propriété intellectuelle d'ARM continueront d'être au centre de l'informatique mobile et du développement de l'intelligence artificielle. "

Avec l'échec de la vente d'ARM, SoftBank percevra 1,25 milliard de dollars de Nvidia. Une somme en guise d'indemnité qui correspond à un dépôt non remboursable reçu au moment de la signature de l'accord initial (PDF). Ce montant sera comptabilisé comme bénéfice au quatrième trimestre de l'exercice fiscal décalé de SoftBank se terminant le 31 mars 2022.