L'armée de l'Air et de l'Espace a son nouveau logo

La semaine dernière, l'armée de l'Air française a dévoilé son nouveau logo. Il marque de manière symbolique le passage à l'armée de l'Air et de l'Espace opéré depuis le 24 juillet 2020.

La nouvelle identité visuelle reprend l'épervier de l'armée de l'Air et ajoute une courbe pour évoquer la sphère terrestre. Cette courbe permet d'intégrer la dimension de l'espace, tandis que l'épervier adopte une position faisant allusion à une neutralisation de sa proie. " Aujourd'hui, les aviateurs doivent regarder encore plus haut, encore plus loin, vers ce nouveau champ de confrontation, hautement stratégique et de plus en plus contesté, qu'est devenu l'espace. […] Nous devons désormais assurer notre défense de l'espace, et par l'espace ", a déclaré le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace.

En matière de défense, la nouvelle politique spatiale de la France a pris forme en septembre 2019 avec la création du Commandement de l'espace. Il a pris la succession du Commandement interarmées de l'espace.

L'organisme à vocation interarmées travaille en collaboration avec le Centre national d'études spatiales. Il doit répondre à des objectifs de renforcement des usages militaires actuels, ce qui couvre l'observation, les communications et le recueil de renseignement.

Il œuvre également pour une extension des capacités de connaissance de la situation spatiale, ainsi que le développement d'une capacité d'action. En parlant de l'évolution de l'espace, la ministre des Armées Florence Parly avait fait référence à un " espace de conflictualité entre des puissances qui ont des satellites. "