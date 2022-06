ARM Immortalis : le ray tracing matériel dans les GPU pour smartphones et tablettes

Les smartphones et tablettes sont devenus des supports majeurs pour le jeu et nécessitent de plus en plus de qualités adaptées à cet aspect qui prend de fait une place grandissante dans la conception même des GPU mobiles.

Pour répondre à ces besoins, ARM dévoile une nouvelle série de GPU mobiles haut de gamme avec les ARM Mali-G715 (7 à 9 coeurs) et ARM Mali-G615 (jusqu'à 6 coeurs) capables de supporter le VRS (Variable Rate Shading) pour maintenir de la fluidité sans trop perdre en qualité.

VRS avec les nouveaux GPU ARM

A côté, la firme britannique inaugure une version boostée ARM Immortalis-G715 qui ajoute le support du ray tracing matériel. Ces deux fonctions ont déjà été annoncées dans le GPU RDNA 2 Mobile d'AMD utilisé dans l'Exynos 2200 de Samsung mais il s'agit ici d'une première pour un GPU ARM.

La nouvelle génération promet une belle progression dans l'efficacité énergétique ainsi que des améliorations significatives en machine learning. ARM mise également sur l'environnement logiciel fourni aux développeurs pour leur permettre d'expérimenter ces nouveautés et faire adopter rapidement ses solutions.

Le ray tracing matériel, prochain Graal mobile ?

Pour ce qui du ray tracing permis avec le GPU ARM Immortalis-G715, l'entreprise ne dit pas combien de rayons sont supportés mais promet une adaptation spécifique des effets de lumière aux appareils mobiles pour un rendu plus réaliste et immersif.

La technique est en principe énergivore mais ARM affirme pouvoir améliorer de 300% les performances par rapport aux solutions logicielles (telles que proposées avec l'ARM Mali-G710) tout en restant sur une consommation d'énergie modérée.

Il faudra attendre début 2023 pour trouver le puissant GPU dans des smartphones mais ARM estime que l'écosystème est prêt pour passer au ray tracing matériel. Qualcomm disposant de ses propres GPU Adreno et Samsung explorant un partenariat avec AMD autour de RDNA, c'est vraisemblablement avec MediaTek et ses SoC Dimensity qu'il faudra regarder en priorité.