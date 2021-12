Snapdragon G3x Gen 1 : la plate-forme qui veut conquérir les consoles de jeu portables

Spécialiste des technologies mobiles, le groupe Qualcomm cherche régulièrement de nouveaux débouchés pour ses puces et met à profit son expérience dans les SoC mobiles et les technologies sans fil pour s'ouvrir de nouveaux marchés.

Après les caméras intelligentes, les casques de réalité mixte, les drones et même les PC portables, la firme veut tenter sa chance dans les consoles de jeu portables. Les smartphones sont déjà des supports ludiques de premier plan pour lesquels Qualcomm dispose d'atouts comme ses GPU Adreno, son environnement Snapdragon Elite Gaming et ses connectivités sans fil pour du jeu en local comme en cloud.

Snapdragon G3x Gen 1, un concentré ludique

Adapter ces différents éléments pour une plate-forme matérielle dédiée à la conception de consoles de jeu portables est donc à sa portée et la firme de San Diego a donc dévoilé pour son événement Snapdragon Tech Summit une plate-forme Snapdragon G3x Gen 1.

La plate-forme reprend donc les bases d'un SoC mobile pour pouvoir faire tourner tous les jeux Android et les services de gaming en streaming. On y trouve un GPU Adreno de dernière génération capable de faire tourner les jeux jusqu'à 144 fps avec support HDR 10-bit et du VRS (Variable Rate Shading), tandis que les pilotes du GPU pouvent être mis à jour depuis le Google Play Store.

La plate-forme embarque aussi le composant Qualcomm FastConnect 6900 (comme sur le Snapdragon 8 Gen 1 pour smartphones et le Snapdragon 8cx Gen 3 pour PC portables) apportant le support du WiFi 6 et 6E, et donc des débits WiFi élevés pour du jeu sans concession, et la connectivité Bluetooth 5.2.

La plate-forme pourra aussi être compatible avec la 5G en bandes sub-6 GHz et mmWave (bandes millimétriques) avec son très haut débit et sa faible latence, parfaits pour les jeux en streaming.

Snapdragon G3x Gen 1 peut aussi afficher du contenu sur plusieurs écrans (sur un téléviseur 4K, par exemple) et exploite la technologie Snapdragon Sound pour une immersion sonore de qualité mais aussi pour communiquer avec les autres joueurs dans des conditions optimales.

Une plate-forme de développement avec Razer

Pour rendre cette plate-forme plus concrète, Qualcomm s'est associé à Razer pour développer un kit de développement qui n'est autre qu'une console de jeu de référence montrant les différentes possibilités du matériel.

Elle se compose d'un affichage 6,65 pouces OLED FHD+ 120 Hz avec webcam 5 megapixels capable d'enregistrement vidéo en 1080p / 60 fps et deux micros pour échanger avec d'autres joueurs.

La console est compatible WiFi 6 / 6E et 5G et intègre 4 haut-parleurs tandis que Snapdragon Sound assure une qualité sans latence avec des écouteurs compatibles.

A ceci s'ajoute des joysticks, une croix directionnelle et des boutons, avec retour haptique. Ce beau bébé exprimant les forces de la plate-forme Snapdragon G3x Gen 1 reste toutefois réservé aux développeurs.

Il reste à voir si des fabricants se montreront intéressés pour développer leur propre console de jeu sur cette base. Le succès de la Switch et l'arrivée de la Steam Deck de Valve recréent des opportunités pour les consoles de jeu portables avec l'avantage ici de disposer de tout le catalogue des jeux Android.