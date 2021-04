Arnaque en ligne : gare aux faux bons d'achat Lidl

Ces dernières années, la marque Lidl a beaucoup gagné en notoriété auprès des Français, et elle devient ainsi une cible de plus pour les escrocs et cybercriminels.

L'arnaque au bon d'achat qui exploitait jusqu'ici traditionnellement l'image d'Amazon vient de trouver une nouvelle variante et exploite désormais celle de l'enseigne allemande Lidl.

Une vaste campagne de phishing est actuellement en cours, sans grande nouveauté dans son fonctionnement : l'utilisateur reçoit un email avec le logo de la marque Lidl et une information alléchante comme le gain d'un bon d'achat de 50 euros ou plus.

Pour récupérer le bon d'achat, il suffirait de répondre à un sondage en ligne qui invite à renseigner quelques données personnelles, mais aussi ses coordonnées bancaires. Sans surprise, le site a été créé pour l'occasion par des escrocs qui ne souhaitent que récupérer vos données bancaires et aucun bon d'achat ne sera jamais envoyé.

Face à la montée en puissance de cette arnaque, Lidl a communiqué de façon officielle en assurant ne pas avoir lancé d'opération de ce type.