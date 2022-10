Artemis 1 : pas de décollage vers la Lune avant novembre

L'Agence spatiale américaine, la NASA, a finalement annoncé souhaiter décaler le lancement du décollage d'Artémis 1 de plusieurs semaines.

La fenêtre de tir initiale tablait sur un premier lancement programmé au 29 aout dernier. Malheureusement, le SLS, le lanceur super lourd de la NASA n'était visiblement pas totalement prêt à s'envoler.

Après plusieurs reports et une fuite d'hydrogène repérée juste avant un lancement, la NASA avait décidé de reprogrammer un tir le 27 septembre. Lancement également annulé suite à la formation de la tempête tropicale Ian qui évoluait alors du côté de la Jamaïque avant de venir s'abattre sur les côtes de Floride et de l'Est des États-Unis.

La mission repoussée à cause de la tempête Ian

Le pas de tir de Cap Canaveral en Floride a subi de plein fouet le passage de la tempête. Heureusement, le SLS avait été remisé dans son énorme hangar et n'a subi aucun dommage.

Malgré tout le contre temps météorologique a trop décalé la mission et la fenêtre de tir s'est refermées. La NASA a donc indiqué que le programme serait relancé, mais pas avant le mois de novembre prochain. Par ailleurs, la NASA explique que ce report vise également à permettre à son personnel local de "s'occuper de leurs familles et de leurs maisons après la tempête".

Une fois sorti de son hangar, le SLS sera scruté sous toutes ses coutures avant de revenir sur son pas de tir.

Artemis : le retour vers la Lune, pour préparer les missions vers Mars

Rappelons qu'Artemis 1 consiste à tester plusieurs facteurs : le SLS qui se présente comme le lanceur le plus puissant de la NASA et qui a été spécialement développé pour les missions lointaines. La capsule Orion à son sommet ne sera pas habitée, mais hébergera des mannequins bardés de capteurs : la capsule fera quelques tours de Lune avant de revenir sur Terre.

Artemis 2 devrait embarquer hommes et femmes pour réaliser quelques tours de la Lune avant un retour sur Terre et ce n'est qu'avec la mission Artemis 3 que femmes et hommes iront de nouveau fouler le régolithe lunaire.