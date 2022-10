Artemis I : la mission vers la Lune a une nouvelle date

Le lancement de la mission Artemis I de la Nasa était initialement prévu à la fin du mois d'août dernier depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Ce qui est également le vol inaugural de la fusée SLS (Space Launch System) et de la capsule habitable Orion a connu une série successive de reports.

La dernière péripétie en date a été d'ordre météorologique avec l'ouragan Ian qui a touché et dévasté certaines régions de la Floride. Avant son passage, l'Agence spatiale américaine avait pris la sage décision de mettre la fusée à l'abri dans le bâtiment d'assemblage.

En début de mois, la Nasa avait évoqué la possibilité d'une prochaine tentative de lancement de la mission Artmis I en novembre. C'est désormais une date précise de lancement qui a été communiquée.

Un nouveau rendez-vous donné pour Artemis I

D'une durée de 69 minutes, la nouvelle fenêtre de tir pour Artemis I s'ouvrira dans la nuit du dimanche 13 novembre au lundi 14 novembre à 00h07 heure locale (04h07 GMT). D'une durée de 120 minutes, deux fenêtres de tir de secours ont été demandées pour le mercredi 16 novembre à 01h04 (5h04 GMT) et le samedi 19 novembre à 1h45 (5h45 GMT).

La Nasa prévoit de déployer la fusée sur le pas de tir dès le vendredi 4 novembre. Si le décollage a effectivement lieu le 14 novembre, la mission Artemis I aura une durée d'environ 25 jours, avec un amerrissage dans l'océan Pacifique le vendredi 9 décembre.

" Les inspections et analyses ont confirmé qu'un minimum de travail était nécessaire pour préparer la fusée et le vaisseau spatial à rejoindre l'aire de lancement après le repli dû à l'ouragan Ian ", écrit la Nasa.

Première étape pour le retour d'astronautes sur la Lune

En plus de la réparation de dommages mineurs sur le revêtement du système de protection thermique, il sera toutefois nécessaire de recharger ou remplacer des batteries, dont celles de charges utiles secondaires et du système de fin de vol.

La mission non habitée Artemis I est le vol de qualification de la fusée SLS et de la capsule Orion qui va être envoyée vers la Lune. Orion survolera notre satellite naturel, puis la capsule sera propulsée à plus de 64 000 km au-delà la Lune. Après un deuxième survol de la Lune, la capsule sera injectée sur sa trajectoire de retour sur Terre.