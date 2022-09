Artemis I : une nouvelle tentative de décollage vers la Lune se profile à l'horizon

Après deux tentatives avortées en début et fin de semaine dernière, le décollage de la mission Artemis I vers la Lune pourrait retenter sa chance avant la fin du mois. L'Agence spatiale américaine envisage deux fenêtres de lancement le 23 et le 27 septembre.

La Nasa a demandé une fenêtre de tir de deux heures le 23 septembre qui s'ouvrira à 6h47 heure locale au centre spatial Kennedy en Floride (10h47 UTC) et pour un retour sur Terre de la capsule Orion le 18 octobre, soit une durée de 26 jours pour la mission.

L'autre demande portera la durée de la mission à près de 40 jours. La fenêtre de tir de 70 minutes le 27 septembre avec un début à 11h37 heure locale (15h37 UTC) serait synonyme de retour sur Terre le 5 novembre.

Un calendrier chargé

Les deux dates ont aussi été dictées par la nécessité de ne pas interférer avec le déroulement et les communications pour la mission DART (l'impact de la sonde spatiale avec l'astéroïde Dimorphos doit avoir lieu le 26 septembre), et le départ du vol SpaceX Crew-5 pour la Station spatiale internationale (lancement le 3 octobre).

La mission non habitée Artemis I est le vol de qualification de la fusée SLS (Space Launch System) et de la capsule Orion qui doit donc être envoyée vers la Lune. Orion survolera notre satellite naturel avec la gravité lunaire, puis la capsule sera propulsée à plus de 64 000 km au-delà la Lune. Après un deuxième survol de la Lune, la capsule sera injectée sur sa trajectoire de retour sur Terre et pour un amerrissage dans l'océan Pacifique.

Toujours sur le pas de tir

Pour le moment, la Nasa indique que la fusée SLS et à son sommet la capsule Orion sont en bon état sur la rampe de lancement. Cela implique qu'il n'y a pas eu de retour dans le bâtiment d'assemblage pour vérifier les batteries du système de fin de vol du lanceur (pour sa destruction en urgence). Des travaux sont actuellement en cours et des tests devront évaluer de nouveaux joints.

" Les équipes vérifieront les nouveaux joints dans des conditions cryogéniques au plus tôt le 17 septembre, date à laquelle l'étage central de la fusée et l'étage intermédiaire de propulsion cryogénique seront chargés d'oxygène et d'hydrogène liquides, afin de valider la réparation dans les conditions que la fusée connaîtrait le jour du lancement ", explique la Nasa.

Source : Nasa

La dernière tentative de décollage avait été annulée à cause d'un problème de fuite d'hydrogène liquide lors du remplissage des réservoirs de la fusée. Le programme Artemis de la Nasa est celui pour le retour d'astronautes américains à la surface de la Lune.