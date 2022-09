Artemis I : le lancement reporté à une date inconnue après une nouvelle faille technique

Lundi dernier devait signer le retour des missions spatiales orientées vers la Lune pour l'agence spatiale américaine. Pourtant, la NASA avait fait face à un problème technique imposant le report du lancement.

Un nouveau lancement était prévu ce samedi, mais il n'a pas eu lieu suite à une nouvelle erreur technique. Le SLS, le super lanceur de la NASA dédié aux missions lointaines n'a ainsi pas quitté son pas de tir. Les ingénieurs ont découvert une fuite lors du remplissage du réservoir de la fusée, imposant un arrêt immédiat de la procédure ainsi que le déclenchement d'une enquête.

Un lancement reporté de plusieurs semaines

La NASA a indiqué, par l'intermédiaire d'un de ses responsables, que la fusée ne sera pas lancée dans les jours qui viennent. Aucune date de lancement n'a été partagée pour le moment et le super lanceur restera cloué au sol le temps d'un check-up complet.

La mission Artemis I est particulièrement importante pour la NASA : elle permettra de tester non seulement le nouveau lanceur SLS, mais également les procédures visant à aller poser, d'ici quelques années, des femmes et hommes sur la Lune.

Ces missions lunaires devraient permettre d'envisager l'établissement d'une base sur notre satellite avec plusieurs enjeux à la clé : servir de point d'étude scientifique pour la vie hors de notre Terre et permettre le développement de technologies d'adaptation ou de survie, mais aussi créer un nouveau point de départ pour des missions plus lointaines. Le tout servant également des ambitions plus grandes et servant de tests à grande échelle pour les futures missions de visite et de colonisation martienne.