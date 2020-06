Bon plan : l'imprimante 3D compacte Artillery Genius à 253 € (France), mais aussi...

La marque Artillery s'impose de plus en plus sur le marché de l'impression 3D avec notamment son imprimante Sidewinder X1 que nous avons testée et qui a su nous séduire avec ses fonctionnalités de qualités ainsi que son prix.

Le bon plan du jour concerne une autre imprimante 3D d'Artillery, la Genius, qui dispose d'une structure similaire à la Sidewinder avec un châssis all in one et un axe des X en rail V slot 60x20.

L'imprimante 3D Genius offre 2 moteurs en Z pour un meilleur équilibrage, une tête d'impression en Direct Drive et un système de nappes. Elle est équipée d'un écran tactile couleur, de drivers maison silencieux, d'un plateau chauffant en 220v ainsi que d'un volume d'impression de 220x220x250 mm.

L'imprimante 3D Artillery Genius est proposée chez Gearbest au prix de 253 € avec le code F4D3CA4B349EB000 et une expédition gratuite depuis la France.

