AskReddit: GPT-3 Bot passe pour un humain pendant une semaine

Tous les messages, et même le compte utilisateur, ont par la suite été supprimés. Les messages apparaissaient à un rythme d'environ un par minute et ils avaient une taille d'environ six paragraphes. La fréquence de publication et la taille des publications à elles seules suggéraient fortement qu'il s'agissait d'un robot et non pas d'un humain.

Le bot publie des messages en rafales depuis plus d'une semaine, une fois par minute. Au cours des deux derniers jours, les rafales ont duré 4 à 5 heures à la fois. Un choix peu prudent qui a conduit l’utilisateur à se faire repérer comme utilisant le bot GPT-3. La qualité des messages est toutefois incroyablement bonne, aucune machine n'aurait pu les écrire il y a encore quelques années.

Le MIT Technology Review a qualifié le GPT-3 de terriblement bon après sa sortie en juin de cette année dans quelques-uns de leurs récents rapports. GPT-3 n'est pas une entité IA ou un agent, il n'a ni raison, ni logique, ni mémoire. C'est un «modèle de langage» qui peut être utilisé à de nombreuses fins différentes, y compris la traduction entre les langues. Mais la capacité qui a été démontrée le plus souvent est une sorte de saisie semi-automatique sur les stéroïdes.

GPT-3 ne se contente pas de prédire le mot que vous tapez, il écrira des paragraphes aussi longtemps que vous le souhaitez, prédisant ce qui pourrait vraisemblablement venir ensuite. Et il ne colle pas les phrases préexistantes ensemble, chaque phrase est conçue à partir de zéro. Il peut également tisser de manière impressionnante une seule idée à travers plusieurs paragraphes, construire son cas ou raconter une histoire.

GPT-3 est un service payant d'OpenAI, il n'est pas gratuit, mais thegentlemetre a trouvé un moyen de récolter les réponses de Philsopher AI en contournant les limites d'utilisation. Le développeur de Philosopher AI a déclaré qu'il bloquerait l'accès du bot à son service, et thegentlemetre a cessé de publier des messages dans l'heure.

Ceci montre bien en tout cas que, dans les années à venir, il va devenir de plus en plus difficile de distinguer humain et bot, voir même tout simplement impossible, ce qui risque de poser de nombreux problèmes.