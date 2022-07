Semiconducteurs : les Etats-Unis veulent stopper la progression chinoise

Toujours en retard sur les techniques de gravure les plus fines, la Chine avance vite pour se mettre à niveau. Les Etats-Unis pourraient lui mettre des bâtons dans les roues en faisant bloquer l'accès aux équipements lithographiques avancés d'ASML.

Face à la montée des tensions géopolitiques, les grandes puissances cherchent à relocaliser le savoir-faire stratégique, notamment en matière d'électronique et de technologies de gravure.

La Chine, bien décidée à savoir tout faire elle-même, tente de rattraper son retard en matière de gravure de puces mais doit encore composer avec un décalage de plusieurs années par rapport aux meilleures techniques actuelles.

Et pour y parvenir, il faut des machines lithographiques produites par un très petit nombre d'acteurs. Elles coûtent très cher, sont produites en petites quantités du fait de leur complexité et sont convoitées par tous les fondeurs engagés dans la course à la miniaturisation.

Ne pas y avoir accès est l'assurance de rester bloqué sur les noeuds supérieurs et c'est apparemment ce que cherchent à faire des représentants du gouvenement américiain en tentant de faire interdire la vente de ses équipements en Chine.

Bloquer jusqu'aux équipements de lithographie DUV

ASML, l'un de ces rares fournisseurs d'équipements, ne peut déjà pas vendre de matériel de lithographie EUV (Extreme Ultra Violet) à des clients chinois, utilisé pour la gravure très fine, mais les Etats-Unis voudraient aussi bloquer les ventes de machines de lithographie DUV (Deep Ultra Violet) utilisées pour les noeuds supérieurs (notamment 28 et 14 nm).

ASML Twiscann NXT:2050i pour lithographie DUV

De quoi sérieusement freiner la production de composants utilisés dans de très nombreux domaines lorsque la finesse de gravure n'est pas essentielle, que ce soit en informatique / serveurs, automobile, robotique, produits électroniques...

Selon Bloomberg, Les Etats-Unis poussent donc le gouvernement hollandais à étendre la liste des équipements d'ASML interdits de vente en Chine. Ce dernier pourrait hésiter face aux conséquences financières pour son fleuron (dont les revenus pourraient reculer de 5 à 10%) et à une dégradation des relations avec la Chine.

Une telle action aurait sans doute des conséquences pour la production de fondeurs chinois comme SMIC mais son étendue reste à voir dans la mesure où la Chine pourrait être bientôt en capacité de produire ses propres machines de lithographie DUV.