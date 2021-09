L'aspirateur-balai Dreame T20, les écouteurs Apple AirPods 2 et le clavier Corsair K60 Pro : trio à petits prix

Commençons par l’aspirateur-balai Dreame T20 qui bénéficie d’une très belle réduction sur Amazon.

Il est équipé d’une batterie de 3000 mAh permettant d’assurer 70 minutes de nettoyage, avec un temps de charge de 4 heures. Pour un poids de seulement 1,67 kg, le T20 est équipé du moteur Dreame SPACE 4.0 de 450 W qui fonctionne à 125 000 tours par minute. Le bac à poussière possède une capacité de 0,6 L, tandis que la brosse avec une structure en forme de V et le filtre sont lavables à l’eau.

Le T20 dispose de huit niveaux de réduction de bruit. L’aspiration s’effectue via 12 cyclones auto-nettoyants et une filtration à 5 niveaux, avec une puissance d’aspiration de 25 000 Pa / 150 AW. Vous pouvez facilement, via un simple bouton, basculer d’un mode d’aspiration Eco, à Normal ou Turbo. Signalons que la puissance d’aspiration s’adapte automatiquement en fonction du type de surface, comme pour la moquette par exemple.

Pour finir, le Dreame T20 dispose d’un écran LCD couleur en définition HD qui permet d’afficher diverses informations en temps réel comme l’autonomie restante, puissance d’aspiration, détection du filtre manquant, etc.

L’aspirateur-balai Dreame T20 est au tarif réduit de 275 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite sur Amazon.

Passons aux écouteurs Apple AirPods 2 qui profitent d’une belle promo sur le site Amazon.

Ces écouteurs blancs sont de type intra-auriculaire, ils sont équipés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods 2 sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger. De plus, ils détectent quand vous les enlevez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause.

De plus, ils bénéficient d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. Avec leurs batteries et celle du boitier, les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Sur le site Cdiscount., les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 129 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le clavier gamer Corsair K60 Pro qui perd 31 % de son prix chez Amazon.

Il est de type mécanique avec des switchs 100 % Cherry Viola qui permettent une durée de vie exemplaire. Il est doté d’un châssis en aluminium brossé et anodisé en noir qui lui offre un look moderne et élégant avec une durabilité prolongée.

Le clavier est associé à son logiciel Corsaire iCUE qui offre la possibilité de contrôler l’éclairage dynamique intense, de programmer des macros et de synchroniser les lumières. Plusieurs profils sont préconfigurés comme pluie, arc-en-ciel ou encore impulsion de couleur.

Sur Amazon, le clavier Corsair K60 Pro est au prix préférentiel de 90 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



D’autres bons plans sont disponibles comme Deko qui fait sa promotion avec jusqu’à 65 % de réduction sur les perceuses, etc. ou encore sur les HUAWEI Days avec jusqu’à 400 € de réductions.