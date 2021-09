Les HUAWEI Days : jusqu'à 400 € de réductions !!! Avec le Huawei P40 Pro en promotion et bien d'autres

La campagne HUAWEI Days a débuté sur le site officiel français du constructeur avec de nombreuses promotions sur bon nombre de produits et ce sans compter les cadeaux offerts. Ces offres se terminent le 5 octobre 2021.

A noter que vous pouvez bénéficier de l'offre de reprise de votre ancien matériel avec jusqu'à 200 € de bonus de reprise.

Par exemple, vous trouvez en promotion le smartphone Huawei P40 Pro 5G qui bénéficie d’un écran OLED de 6,58" avec une définition de 2640 x 1200 pixels et une résolution d’écran de 441 ppi. Il est propulsé par un SoC Kirin 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne. Le chipset graphique est le Mali G76.

Du côté de la photographie, ce smartphone propose à l’arrière un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 MP, un téléobjectif x5 de 12 MP et un capteur TOF. Pour faire des selfies, vous pouvez profiter d’un capteur frontal de 32 mégapixels. Pour l’autonomie du téléphone, le P40 Pro est équipé d’une batterie de 4200 mAh compatible avec la charge rapide et la recharge sans fil.

Le HUAWEI P40 Pro est disponible au prix réduit de 699 € au lieu de 1100 € avec le bracelet HUAWEI band 6 offert.





Voici une liste des autres bons plans pour ces HUAWEI Days :

PC portable

Smartphone

Huawei P smart à 180 € au lieu de 230 €





Tablette

Montre / bracelet connecté

Écouteurs

Freebuds Pro à 140 € au lieu de 200 € avec le bracelet Band 6 offert



D'autres bons plans sont disponibles comme Samsung qui propose des promotions et des cadeaux pour les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 ou encore les 3 offres folles sur les forfaits mobiles 200 Go.