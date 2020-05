Bon plan : aspirateur balai Dyson, MacBook Pro 13, trottinette électrique GO Ride, Galaxy S10 en promotion

Commençons par le Dyson V8 Parquet qui vous permettra d'aspirer sol, mur et plafond grâce à sa facilité d'utilisation et son poids léger de 2,63 kg. Ce modèle est conçu pour tous les types de sols, et particulièrement de vos sols durs grâce à sa brosse dédiée. Il dispose de la technologie Cyclone 2 Tier Radial™.

Cet aspirateur Dyson est alimenté par une batterie, rechargeable sur la station murale, qui permet une autonomie allant jusqu'à 40 minutes avec un réservoir ayant une capacité de 0,5 L.

L'aspirateur sans fil Dyson V8 Parquet est actuellement affiché à 300 € au lieu de 349 € chez Cdiscount.



Passons au MacBook Pro 13" Touch bar qui dispose d'un écran IPS rétroéclairé par LED de 13,3 pouces qui permet une résolution de base de 2 560 pixels x 1 600 pixels. Ce MacBook exploite un SoC Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne en SSD. La carte graphique est une Intel Iris Plus Graphics 645.

Cet ordinateur portable d'Apple est alimenté par une batterie Lithium qui vous garantit une autonomie allant jusqu'à 10 heures. Enfin, le MacBook Pro 13 est léger avec un poids de 1,4 kg.

Vous pourrez profiter du MacBook Pro 13" à 1199 € seulement au lieu de 1499 € chez Boulanger.



Poursuivons avec la trottinette électrique Go Ride 80 Pro qui est équipée d'un moteur d'une puissance de 350 W avec une vitesse maximale de 25 km/h. Cette trottinette dispose d'une autonomie d'environ 25 km. Ces pneus de 8" assurent une sécurité supplémentaire avec un grip anti-dérapant.

La trottinette électrique de chez Go Ride est également équipée, pour plus de sécurité, de 6 signalisations lumineuses et d'un double système de freinage. Pour une ergonomie optimale, cette trottinette est pliable et ne pèse que 11,5 kg. Sa charge maximale est de 100 kg.

La trottinette électrique Go Ride 80Pro est à 200 € au lieu de 349 € chez Cdiscount.





Enfin, le smartphone Samsung Galaxy S10 est doté d'un écran AMOLED de 6,1 pouces qui permet une résolution QHD+ de 3040 pixels x 1440 pixels. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 9820 octocore gravé en 8 nm avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Niveau photo, vous retrouverez à l'arrière un triple capteur avec un module 12 + 12 mégapixels avec zoom optique X2 et un module 16 mégapixels ultra grand angle. Le S10 est alimenté par batterie d'une capacité de 3400 mAh avec la charge sans fil inversée pour recharger certains gadgets. Enfin, il est compatible WiFi 6 (802.11ax), à côté du Bluetooth 5.

Le smartphone Samsung Galaxy S10 dans sa version 128 Go en blanc est proposé à 549 € au lieu de 759 € chez Cdiscount.





