L'aspirateur Dreame V11 à - 50 % accompagné aussi d'un PC portable et d'un écran PC gamer

Aujourd'hui, on met en avant trois promotions sur un aspirateur balai, sur un PC portable et sur un écran gamer.

Commençons par l'aspirateur Dreame V11 en ultra promo sur Banggood avec une livraison rapide.

De type balai, le V11 est équipé d'un moteur Dreame SPACE 4.0 avec une puissance de 450 W et une vitesse de rotation de 125 000 tours/min. On note aussi la présence de 12 cyclones autonettoyants et d'un lot d'accessoires comme deux brosses motorisées, deux suceurs, etc.

Avec le Dreame V11, on profite d'une puissance d'aspiration de 25 000 Pa / 150 AW et d'une batterie de 3000 mAh qui offre 90 minutes d'autonomie. On remarque aussi un écran LCD qui affiche une multitude d'informations, mais aussi donne la possibilité de choisir parmi les différents niveaux d'aspiration ou de vérifier l’état de la batterie.

Sur Banggood, l'aspirateur Dreame V11 est au prix plus que réduit de 173 € au lieu de 350 € avec le code BGCZFRV11 et la livraison à 19 centimes.



Passons ensuite au PC portable Asus Zenbook UX425EA qui profite aussi d'une très belle réduction sur le site d'Amazon.

Il est équipé d'un écran 14" avec une définition de 1920 x 1080 px en FullHD. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 avec 8 Go de RAM et aussi 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Du côté de la connectique, on note la présence de port USB, d'un port HDMI. Il est aussi compatible Bluetooth et WiFi. Grâce à sa batterie, vous pouvez profiter d'une autonomie de 22 heures d'une autonomie de 22 heures.

Le PC portable Asus Zenbook UX425EA est au prix de 679 € au lieu de 1000 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons ensuite l'écran PC gaming Huawei MateView GT qui bénéficie d'une très belle réduction sur le site de la FNAC.

L'écran incurvé mesure 34" avec une définition de 3440 x 1440 pixels en 21:9 et un taux de rafraichissement de 165 Hz. On constate la présence de la technologie HDR10 et un contraste de 4000 : 14. On note la présence d'une barre de son à double enceinte de 5 W offrant une haute qualité sonore.

L'écran PC est équipé d'un DisplayPort 1.4, de deux ports HDMI et de deux ports USB. Il est idéal pour le gamer avec 8 modes différents pour s'adapter au jeux de style MOBA, de FPS, etc.

L'écran PC gaming Huawei MateView GT est au prix de 430 € au lieu de 499 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



