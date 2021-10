Le realme 8i 120 Hz au prix EXCEPTIONNEL de 158 € !!!

Le realme 8i voit son prix réduit aujourd'hui sur le site d'AliExpress, une très belle occasion pour se faire plaisir.

Le smartphone est équipé d'un écran LCD FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Le mobile est propulsé par le SoC octocore Helio G96 à 2,05 GHz (ARM CortexA76 et Cortex-A55). Il est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Pour prendre des selfies, on note la présence d'un capteur de 16 mégapixels et à l'arrière, un module photo principal de 50 mégapixels (ouverture f/1,8), accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels pour le mode portrait et la macro. Le realme 8i embarque une grosse batterie d'une capacité de 5000 mAh avec support de la charge rapide 18 W.

Sur AliExpress, le smartphone realme 8i est proposé au super prix de 158 € au lieu de 179 € avec le code SDFRG104 avec une livraison gratuite.



