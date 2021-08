L’aspirateur Dreame V12, la souris Logitech G402 et le bracelet Xiaomi Mi Band 6 : le TRIO gagnant du jour

L’aspirateur Dreame V12, la souris Logitech G402 et le bracelet Xiaomi Mi Band 6 sont en promo aujourd’hui avec de très très belles promotions pour ce début de semaine.

Commençons par l’aspirateur Dreame V12 qui profite d’une très belle réduction chez AliExpress avec un envoi depuis la France.

De type balai, il est fourni avec un support mural et possède un réservoir de poussière d’un demi-litre. Avec sa puissance nominale de 5550 W, il a une capacité d’aspiration de 185 AW et d’une puissance sous vide de 27 000 PA. Son filtre est capable de bloquer 99,87 % des particules. L’aspirateur est facilement démontable et nettoyable.

Il est fourni avec 5 embouts différents pour nettoyer tout type de zone et peut se plier en deux pour passer facilement sous les meubles. Le Dreame V12 est équipé d’une batterie de 3000 mAh permettant une autonomie de 90 minutes pour 4 heures de charge.

Vous trouverez l’aspirateur Dreame V12 au prix de 277 € au lieu de 440 € avec le code RENTREE35. La livraison s’effectue depuis la France et elle est gratuite.



Passons ensuite à la souris Logitech G402 Hyperion qui bénéficie aussi de 68 % de réduction.

De type filaire et optique, la souris est noire avec des petites touches de rétroéclairage LED. Vous avez la possibilité de programmer ses 8 boutons grâce au logiciel de la marque, il est aussi possible de profiter de 4 modes de sensibilité de 250 ppp à 4000 ppp, modifiable en un clic pour adapter en temps réel sa façon de jouer.

C’est une souris avec un profil de droitier qui est très ergonomique avec un poids de 144 grammes.

La souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 22 € au lieu de 70 € sur le site d’Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 qui dispose d’un affichage couleur AMOLED de 1,56" (326 ppi) et peut suivre votre activité quotidienne, mais aussi fournir des données lors des sessions sportives grâce à ses 30 modes intégrés. De plus, il profite d’une étanchéité de 5 ATM permettant de faire de la natation.

Le bracelet est équipé d’un cardiofréquencemètre optique permettant la mesure de votre rythme cardiaque en continu, mais aussi la mesure d’oxymétrie (SpO2). De plus, il possède un revêtement antibactérien pour éviter les contaminations par les germes. L’autonomie annoncée est de 14 jours avec un système de charge magnétique.

Amazon propose aujourd’hui le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 au prix réduit de 36 € au lieu de 49,99 € avec la livraison gratuite.

