Le smartphone Redmi Note 10S et l'aspirateur Tineco Floor One S3 à prix CASSÉ (!) avec d'autres bons plans...

Commençons avec le smartphone Redmi Note 10S qui dispose d'un affichage de 6,43" avec une définition de 2400 x 1080 px et un rafraîchissement de 60 Hz et une dalle Super AMOLED. Il est propulsé par un processeur Helio G95 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage.

Au niveau de la photographie, on trouve un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 MP, un module macro 2 MP et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 MP. À l'avant, le capteur à selfies de 13 mégapixels est logé dans un poinçon centré. Pour finir, du côté de l'autonomie, il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W permettant une journée de durée d'utilisation.

Sur le site d'AliExpress, le Redmi Note 10S est au tarif réduit de 174 € au lieu de € avec le code SDFRS052 et la livraison gratuite depuis la France.

Finissons avec le Tineco Floor One S3, un aspirateur-balai capable d'aspirer le poussière et de laver en même temps.

Il est équipé d'une station de rechargement, de 2 brosses rouleaux, de deux filtres HEPA, d'une brosse multifonction et d'une solution de nettoyage. L'aspirateur est pourvu d'un réservoir d'eau de 500 ml et d'une batterie de 4000 mAh permettant une autonomie maximum de 35 minutes.

Un écran LCD affiche le niveau de batterie, la puissance de nettoyage et quelques indicateurs d'obstruction. Grâce à la technologie iLoop, l'aspirateur-balai est capable de décider du niveau de salissure afin d'optimiser son nettoyage. Il est possible de connecter le Tineco Floor One S3 à l'application mobile. Cette dernière permet de faire des statistiques sur l'utilisation de l'aspirateur.

Le Tineco Floor One S3 est au prix fortement réduit de 321 € au lieu de 499 € avec le code TINECOBEST et une livraison gratuite depuis la Pologne.



