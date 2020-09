Bon plan : les aspirateurs robots de la marque 360 (S6, S7, S6 PRO, C50) en promotion !

Le bon plan du jour concerne les robots aspirateurs de la marque 360 qui sont actuellement en promotion. Vous pourrez donc retrouver le robot aspirateur S6 qui propose un algorithme d'intelligence artificielle pour la localisation et la cartographie en simultané, ce qui lui évite les chutes et les obstacles. Il dispose d'un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 1800 Pa et sa nuisance sonore ne dépasse pas 65 dB.

Le 360 S6 embarque une batterie de 3200 mAh qui promet 2 heures d'autonomie, et revient se charger automatiquement à sa base.

Vous pourrez également profiter du robot aspirateur S6 Pro qui peut éviter les obstacles grâce à des technologies V5.0 SLAM (simultaneous localization and mapping) et V6.0 Mapping Multifloor, qui lui permettent de se localiser et de cartographier entièrement votre domicile. Il propose une puissance d'aspiration de 2200 Pa et il dispose d'une nuisance sonore de 53 dB.

Enfin, sa batterie de 5200 mAh lui permet une autonomie de 3 heures d’aspiration soit une surface d’environ 300 m². Une fois sa batterie vide, le S6 Pro retournera automatiquement à sa station de chargement pour se recharger.

Le robot aspirateur 360 S6 Pro est actuellement à 386 € chez Gearbest avec une livraison depuis la Pologne.

Le robot aspirateur S7 est équipé du nécessaire afin d'éviter les obstacles. Il peut mémoriser des cartes grâce à un capteur de distance laser pour scanner l'environnement à 360°. Le S7 propose un pouvoir d'aspiration allant jusqu'à 2000 Pa avec une puissance sonore de 65 dB.

Vous pourrez retrouver le robot aspirateur 360 S7 au prix réduit de 288 € chez Gearbest !

Enfin, vous pourrez retrouver le robot aspirateur 360 C50 qui possède un pouvoir d'aspiration de 2600 Pa. Ce 360 C50 est alimenté par une batterie de 2600 mAh, ce qui correspond à une autonomie d'environ 2 heures, soit 150 m².

Le robot aspirateur 360 C50 est actuellement proposé en promotion chez Gearbest au prix de 129 € avec la livraison gratuite.

