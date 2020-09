Bon plan : les imprimantes 3D Artillery Sidewinder X1, Ender-3 Pro et FLSun Q5 à prix réduit

Commençons ce bon plan par l' imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 que nous avons testée et qui s'est révélée tout simplement exceptionnelle. Cette dernière présente un châssis all in one, un écran tactile couleur, le direct drive, un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, un fonctionnement 24 volts...

Elle permet également une synchronisation des deux axes Z afin d'éviter les décalages de hauteur de la potence, et embarque une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. En bonus, on trouvera une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

Enfin la Sidewinder X1 est livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles). Bref, le top du top actuellement.

Vous trouverez l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 en promotion chez Gearbest au prix réduit de 334 € avec la livraison gratuite depuis la France.

Artillery Sidewinder X1 (France) Code promo: Vente flash - code promo de 8.6€ sur le site (cliquez dessus) Quantité: 200

Passons ensuite à l'imprimante 3D Ender-3 Pro de Creality 3D qui dispose d'un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d'impression de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. La Creality Ender-3 Pro possède un plateau chauffant compatible pour l'impression de filaments PLA, TPU ou ABS d'un diamètre de 1,75 mm.

L'Ender 3 Pro offre des fonctionnalités très utiles comme la reprise d'impression en cas de coupure de courant qui permet de reprendre l'impression là où elle s'est arrêtée sans devoir effectuer une reprogrammation. Elle dispose d'un affichage qui permet de contrôler les différents paramètres d'impression. C'est une imprimante DIY et donc à monter soi-même.

L'imprimante 3D Ender-3 Pro est proposée à prix réduit chez Gearbest à 163 € grâce au coupon de réduction U5415C1B5EDEB000. De plus, la livraison est gratuite depuis la France.



Terminons enfin par l'imprimante 3D FLSun Q5 qui est une imprimante Delta disposant d'une carte mère 32 bits équipée de drivers TMC 2208 pour une utilisation silencieuse. Elle propose la reprise d'impression après coupure, un écran couleur tactile, un extrudeur titan (avec coefficient démultiplicateur) en direct drive pour un meilleur contrôle de l'extrusion. Son volume d'impression est de 200 mm de diamètre pour 200 mm de hauteur.

L'imprimante 3D FLsun Q5 est disponible au prix réduit de 171€ avec le code J53599F7415EB001 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la montre connectée Kospet Magic 2s à 22 € mais aussi Mi Band 5 ... ou encore les meilleures promotions de la journée (Nintendo Switch, S20+, clé SanDisk, TV Philips..).