Aspyr aux commandes du remake de Star Wars KOTOR

Les rumeurs se renforcent quant au projet de remake d'un mythe du jeu vidéo : Star Wars Knights of the Old Republic.

Si au départ, on pensait qu'il s'agirait d'un simple remaster, le projet aurait évolué pour basculer vers un remake complet. Il faut dire que le jeu de 2003 affiche un visage peu glorieux comparé aux productions actuelles, et que l'un simple remaster n'honorerait pas le mythe qu'est devenu le titre au fil des années.

Le studio Aspyr s'est spécialisé depuis 25 ans dans les portages de jeux vidéo, et il n'est pas étranger à l'univers Star Wars puisque le studio est à l'origine de Star Wars KOTOR et KOTOR 2 The Sith Lords sur Mac, iOS et Android. Le studio a également récemment géré d'autres projets comme Star Wars Episode 1 Race, Jedi Knight : Jedi Outcast, Jedi Knight : Jedi Academy ou encore Republic Commando sur PS4 et Switch.

Aspyr pourrait saisir l'occasion du remake de KOTOR pour s'imposer un peu plus sur le marché et obtenir ainsi plus de libertés et décrocher d'autres projets. Embracer, qui a racheté Aspyr en début d'année a annoncé allouer 70 millions de dollars au développement du remake.