Assassin's Creed : le directeur artistique quitte Ubisoft après 16 années de collaboration

Raphael Lacoste vient d'annoncer quitter Ubisoft après plus de 16 ans au titre de directeur artistique de la licence Assassin's Creed.

Le cadre d'Ubisoft nous aura fait voyager pendant ces années, au gré des illustrations qu'il produisait et nous partageait régulièrement. Il aura ainsi participé à la production de 8 épisodes d'Assassin's Creed.

C'est avec ce message que le directeur artistique explique son départ :

Bonjour à tous, Ce n'est pas sans émotion que je dois vous dire qu'après 8 assassins, 16 ans chez Ubisoft, j'ai décidé de mettre les voiles vers de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Je tiens à remercier du fond du cœur notre merveilleuse communauté et les incroyables talents avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer, au cours de ces années incroyables. Merci aussi, Ubisoft, pour votre confiance et les projets fantastiques que nous avons réalisés ensemble ! Bye pour l'instant, ces années resteront inoubliables :) Ubisoft est une belle maison pour moi depuis 16 ans, et je suis très touché par cela, la confiance qu'ils m'ont donnée ainsi que les opportunités, mais il était temps de faire un autre saut de la foi :)

L'orientation de la franchise Assassin's Creed a désormais de quoi inquiéter : le projet d'Assassin's Creed Infinity en tant que jeu-service n'est pas vraiment du gout de tous au sein d'Ubisoft qui voit les départs se multiplier. On apprenait également récemment qu'Ubisoft envisageait de reprendre son ancien rythme d'un Assassin's Creed par an... Le studio avait pourtant indiqué avoir tiré les leçons de la surexploitation de sa franchise et des jeux sortis trop tôt et farcis de bugs...