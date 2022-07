Assassin's Creed : un épisode quitte steam, Ubisoft lourdement critiqué

Il y a quelques jours, Ubisoft annonçait dans un communiqué officiel que certains de ses anciens jeux allaient ne plus profiter de fonctionnalités en ligne. L'éditeur confirmait fermer les serveurs de jeu en ligne de 15 titres à compter du 1er septembre prochain.

Ubisoft s'expliquait en indiquant que cela concernait des jeux qui ne profitaient plus d'une population en ligne suffisante à justifier le maintien des serveurs et leur mise à jour. L'éditeur précisait souhaiter réorienter ses ressources financières, matérielles et humaines vers d'autres titres plus populaires.

Finalement, cette décision s'est récemment illustrée sur Steam. La plateforme de vente de jeux diffuse ainsi un message sur les fiches des jeux concernés par les mesures d'Ubisoft. En fonction des jeux, il est précisé que les fonctions en ligne et options d'achat ont été retirées.

Pour Assassin's Creed Liberation HD, la situation est plus complexe : le jeu est tout simplement retiré de la vente. Il est également précisé que le titre ne sera plus du tout accessible, même auprès des joueurs l'ayant dans leur bibliothèque à compter du 1er septembre.

Une annonce qui a immédiatement déchainé la gronde des joueurs sur les réseaux sociaux.

Il semblerait malgré tout qu'il ne s'agisse que d'une simple erreur : Ubisoft a de nouveau précisé que seules les fonctionnalités en ligne seraient retirées des titres en question, et qu'il restera possible d'y jouer. D'ailleurs, le message initialement affiché sur Steam a été changé pour préciser que seules les fonctions en ligne seraient supprimées, le message ayant été remplacé dans l'urgence, puisque diffusé uniquement en anglais.