Assassin's Creed : Netflix annonce une serie live action

C'est une des franchises les plus lucratives d'Ubisoft ces 10 dernières années : Assassin's Creed s'est décliné en une foule de jeux vidéo, et prochainement en série sur la plus grande plateforme de streaming au monde.

Netflix a confirmé avoir noué des accords avec Ubisoft pour proposer une adaptation originale en série de l'univers d'Assassin's Creed. La plateforme n'en est pas à son coup d'essai et a déjà adapté ou adapte d'autres jeux vidéo en séries Live Action.

Pour l'instant, les indices sont minces concernant le projet, on sait que Jason Altman et Danielle Kreinik d'Ubisoft seront producteurs exécutifs de la série, mais aucun showrunner n'a été nommé pour l'instant.

Ubisoft cherche officiellement depuis plusieurs années à exploiter ses franchises au-delà de l'univers vidéoludique et Netflix a mis la main sur plusieurs projets, notamment The Division, Beyond Good & Evil ou encore Splinter Cell.