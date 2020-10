Assassin's Creed : le prochain volet localisé en Asie ?

Après une année de pause, il semble que la saga Assassin's Creed reparte de plus belle : Ubisoft aurait déjà entamé le développement de l'épisode qui succèdera à Valhalla, et l'histoire se déroulerait cette fois-ci en Asie.

La saga continue ainsi de couvrir différentes époques phares et zones géographiques pour nous dépayser à chaque volet. Le prochain titre se déroulerait ainsi dans la Chine du moyen-âge.

John Bigorgne, concept artist à Ubisoft Montréal a ainsi partagé deux artworks baptisés Forest et Fortress qui ne laissent planer aucun doute sur la localisation du prochain titre. On découvre ainsi un fort chinois et des soldats équipés d'armures typiques chinoises.

Pour Ubisoft, il s'agirait aussi sans doute de rendre hommage aux joueurs chinois pour percer un peu plus dans l'empire du milieu, un des marchés les plus lucratifs au monde pour l'univers du jeu vidéo.