Assassin's Creed Odyssey gratuit ce week-end

Puisque les sorties sont interdites, il va bien falloir trouver des occupations pour ce week-end, et Ubisoft vous rendra sans doute la chose plus aisée : l’éditeur a annoncé que son titre Assassin’s Creed Odyssey serait accessible gratuitement du jeudi 19 mars au lundi 23 mars sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Seul le contenu da base du jeu sera accessible, et c’est en réalité le monde entier qui pourra en profiter. Le titre propose un univers assez imposant et une histoire profonde garantissant plusieurs dizaines d’heures de jeu. Il sera donc difficile de boucler le titre pendant le temps imparti et Ubisoft compte là-dessus en proposant également son jeu avec une réduction de 67% sur toutes les plateformes jusqu’au 26 mars.

Ubisoft précise que l’événement sera également l’occasion de mettre la main sur l’ensemble romain d’Ezio. Un joli geste de la part de l’éditeur qui pourrait être suivi par d’autres dans les jours qui viennent.