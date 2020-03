GeForce Now : Ubisoft et CD Projekt confirment leur soutien

Le service GeForce Now trouve de nouveaux alliés après une vague de défections et ce sont désormais Ubisoft et CD Projekt qui confirment leur soutien à la plateforme.

Difficile de comprendre ce qui coince réellement chez les éditeurs concernant le Cloud Gaming et plus particulièrement le service lancé par Nvidia, le GeForce Now.

Depuis son lancement en version officielle après 2 ans de bêta, certains éditeurs ont fait le choix de se retirer du projet. On peut ainsi citer Activision - Blizzard, Bethesda ainsi que 2K Games. Sans réelles explications à la clé, il devient de plus en plus évident qu'une question d'argent serait à l'origine du problème.

Pourtant, le GeForce Now ne propose pas un accès à des jeux gratuits, du moins seulement en partie. Les titres PC qui sont traditionnellement gratuits le sont également sur le service, mais pour les titres AAA, il convient de transférer ses licences achetées légalement pour en profiter sur les serveurs de Nvidia. Techniquement, le GeForce Now n'est pas une plateforme de vente de jeux et n'encaisse aucune commission liée à la vente de contenu, mais fonctionne sur un abonnement ne servant qu'à payer l'accès aux serveurs et à l'hébergement d'une machine virtuelle, un peu comme ce que propose l'offre Shadow, mais uniquement pour les jeux vidéo.

Une des explications logiques serait alors de penser que les éditeurs boudent les services de Cloud Gaming en attendant que l'un d'entre eux les contacte pour nouer une exclusivité qui serait alors rémunérée... On sait très bien que l'importance du catalogue de titres compatibles est primordiale, et ce pourrait donc être une carte à jouer pour les éditeurs.

Certains éditeurs pourraient même envisager de proposer leur propre service de Cloud gaming... Au risque de se confronter à un échec, pour les raisons évoquées juste avant.

Quoi qu'il en soit, Nvidia peut malgré tout compter sur des alliés, et après l'Epic Games Store hier, c'est au tour d'Ubisoft et de CD Projekt de réaffirmer que leurs titres seront maintenus sur le service.

Cyberpunk 2077 sera par ailleurs compatible avec le GeForce Now dès son lancement... Stadia avait fait miroiter un temps que le titre serait une exclusivité, il n'en sera donc finalement rien.