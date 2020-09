Assassin's Creed pèsera 50 Go sur Xbox One

Assassin's Creed Valhalla sortira le 17 novembre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, avant de se décliner sur les consoles nouvelle génération Xbox Series X et PlayStation 5 par la suite.

Et si l'on sait déjà beaucoup de choses à propos du jeu qui s'annonce énorme à plusieurs titres, Ubisoft nous précise via le Microsoft Store combien il faudra prévoir d'espace de stockage pour l'accueillir sur sa machine.

Le titre pèsera ainsi 50 Go sur Xbox One, on peut imaginer que le chiffre sera révisé à la hausse sur PC en tenant compte des textures Ultra HD. Le titre sera proposé en Smart Delivery, ce qui signifie que l'achat de la version Xbox One permettra de basculer automatiquement vers la version Xbox Series X quand la machine sera disponible, et ce, sans surcout.