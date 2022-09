Assassin's Creed Red : un volet enfin orienté vers le japon féodal

dLes annonces de ce samedi du côté d'Ubisoft concernant la franchise Assassin's Creed étaient nombreuses. Et outre Assassin's Creed Mirage, le prochain gros volet de la saga et Assassin's Creed Jade, un titre mobile qui se déroulera en Chine, c'est finalement un épisode sur le Japon qui a été confirmé.

Assassin's Creed : le Japon pour répondre aux demandes des fans

Ubisoft a ainsi finalement confirmé plancher sur Assassin's Creed Red, qui abordera la très prisée époque du Japon féodal.

Nous avions déjà eu droit à certaines rumeurs autour du projet par le passé. Les espoirs des joueurs avaient été douchés à mesure qu'il se confirmait que le prochain épisode orchestrerait un retour au Moyen-Orient...

L'éditeur français présente le titre comme rien moins que "l'avenir du RPG en monde ouvert dans la licence". Contrairement à Mirage qui renouera avec les bases, Red devrait donc continuer dans cet esprit RPG initié dans Origins.

Assassin's Creed : retour aux sources avec Mirage

Ubisoft nourrirait de grands espoirs pour le titre, il faut dire que le japon féodal est souvent porteur dans l'univers du jeu vidéo, sur PC comme sur console... Pour cet épisode, Ubisoft pourrait mettre l'accent sur le système de combat en proposant un système bien plus développé et technique que les autres volets.

Le joueur incarnera un Shinobi et misera surtout sur l'infiltration, la discrétion et la ruse pour mener à bien ses missions. Malheureusement, aucune date n'a été communiquée pour l'instant et le projet pourrait ne pas avoir le jour avant 2024, il fera d'ailleurs partie du projet plus grand assassin's Creed Infinity.