Ubisoft Forward : Assassin's Creed Mirage revient aux sources

Ubisoft a tenu, ce 10 septembre, une édition spéciale de son événement Forward particulièrement orienté vers la franchise Assassin's Creed. L'occasion pour la marque de dévoiler plusieurs jeux.

Un retour aux sources pour Assassin's Creed

On commence donc par Assassin's Creed Mirage, le prochain volet de la saga qui se présente comme un retour aux sources pour la franchise. Exit l'aspect trop RPG initié avec Assassin's Creed Origins, le prochain jeu vidéo d'Ubisoft reviendra aux basiques avec davantage d'infiltration, plus de parkour sur les hauteurs des villes, et du combat désormais optionnel et plus nécessaire. Les assassinats reviendront également au coeur du jeu.

Ubisoft annonce le retour des missions Black Box d'Assassin's Creed Unity, mais également les corner swing d'Assassin's Creed Brotherhood ou même l'aigle aidant à l'observation. On évoque également davantage d'interactions avec l'environnement, des ennemis bien plus variés, des déplacements inédits (comme un bâton pour sauter au-dessus de grands espaces).

Il n'y aura plus de niveaux ni d'XP, mais simplement une amélioration des outils et armes. On pourra ainsi améliorer ses pièges, sa sarbacane, créer des leurres pour attirer les ennemis ou les désorienter. Malheureusement, Ubisoft n'a pas présenté de gameplay de son titre pour le moment, malgré tout les graphismes devraient être au rendez-vous comme toujours avec la franchise.



A lire : Ubisoft repousse Avatar et annule Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline

Direction Bagdad et le Moyen Orient

Côté personnage, le joueur incarnera Basim Ibn Ishaq, un personnage initialement rencontré dans Valhalla. L'action se passera 20 ans avant Valhalla, à Bagdad et présentera l'ascension du personnage au sein de l'ordre créé par Bayek et Aya dans les années 860.

Il ne sera plus question de parcourir un monde ouvert trop imposant : le joueur aura la liberté d'aller là ou il souhaite, mais l'univers s'annonce plus restreint et l'histoire bien plus présente et cadrée. Le jeu se voudra ainsi ouvert aux explorateurs curieux, mais suffisamment cadré pour respecter le fil de l'histoire.

Ubisoft n'a pas encore communiqué de date de sortie pour son titre, mais évoqué une sortie dans le courant de l'année 2023. Le titre devrait être proposé sur deux générations de console : PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store). Trois versions sont déjà prévues : Classique, Deluxe et Collector avec des contenus encore mystérieux.