Assassin's Creed Valhalla : 30 minutes de gameplay en video

Ubisoft rencontre des difficultés à conserver un certain niveau de confidentialité autour d'Assassin's Creed Valhalla : le titre se dévoile un peu plus dans 30 minutes de gameplay.

L'espace de quelques heures, une vidéo publiée sur YouTube a permis de profiter de 30 minutes de gameplay d'Assassin's Creed Valhalla.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la vidéo a fait l'objet d'un retrait, Ubisoft ayant fait valoir ses droits sur le jeu, ce qui implique qu'aucune autorisation de l'éditeur n'a été donnée pour le partage du contenu ainsi proposé... Depuis, la vidéo a été reprise sur quelques chaines, mais Ubisoft est partie en chasse et fait systématiquement retirer les vidéos.

Quoi qu'il en soit, la vidéo présentait le village Viking de Northwic et ses environnements luxuriants. Visuellement, Ubisoft a fait les choses en grand : la nature fourmille de détails et l'ensemble est très réussi.

La vidéo était l'occasion de présenter la partie combat tant à la hache qu'à l'arc. Et si Eivor, le héros se montre assez brutal, il n'en est pas moins précis une fois un arc entre les mains. Il se dégage une impression assez singulière du héros, mélange de Kratos (God of War) pour la puissance et d'Ezio (Assassin's Creed) pour l'agilité.

Le contenu publié permettait également de voir une séquence en drakkar sur une mer déchainée avec une sensation d'immersion très poussée. S'en suite une bataille avec de nombreux ennemis, perturbée par une IA qui ne semble pas encore au point (de nombreux protagonistes tombent au sol d'eux même).

Enfin, un petit tour dans l'inventaire nous dévoile également l'arbre des talents qui ne révolutionne pas le genre, mais promet toutefois d'ajouter un peu de profondeur au titre.

On ne sait pas vraiment d'où provient la vidéo et les extraits partagés ni s'ils sont issus de la version la plus récente du jeu. Le jeu sortira avant la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.