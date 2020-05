Assassin's Creed Valhalla : une date de sortie en fuite

Une fois n'est pas coutume, Amazon a vendu la mèche avant l'heure et annoncé une date de sortie pour Assassin's Creed Valhalla.

Si Ubisoft communique beaucoup autour du prochain volet de sa saga Assassin's Creed, Valhalla, l'éditeur reste vague concernant la date de sortie de ce dernier.

Officiellement, on sait que le titre sortira d'ici la fin de l'année sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X ainsi que Google Stadia. Mais c'était sans compter Amazon Italie qui a pris l'initiative de publier une date de sortie sur la fiche officielle du jeu.

Ainsi, l'espace de quelques heures, le site italien d'Amazon a affiché sur la page produit du titre une sortie fixée au 15 octobre prochain pour PS4, Xbox One et PC (rien du côté des consoles next gen). Finalement, la fiche a été corrigée pour afficher une date de sortie au 31 décembre.

La date annoncée pour le titre est d'autant plus intéressante qu'elle pourrait aussi correspondre avec celle du lancement des nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X... On sait déjà que le titre fera partie du lineup de sortie de la console de Microsoft, reste à savoir si le titre sortira avant la machine ou pas.