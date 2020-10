Assassin's Creed Valhalla s'offre une nouvelle bande-annonce

Ubisoft vient de publier une nouvelle bande-annonce pour présenter un peu plus en profondeur Assassin's Creed Valhalla, et notamment Eivor, le personnage principal.

On retrouve ainsi notre personnage principal (qui pourra être décliné en version féminine) parti de Norvège pour explorer de nouveaux horizons et revendiquer de nouvelles terres dans une Angleterre en proie à différentes guerres internes.

On découvre également un peu plus des environnements somptueux qui seront au coeur du jeu qui s'annonce aussi splendide que sauvage

Le titre sortira le 10 novembre 2020 sur Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X et S ainsi que sur les services Uplay+ et Stadia. Le titre sortira également sur PS5 le 12 novembre.