Assassin's Creed Valhalla frappé de censure au Japon

Pas de chance pour Ubisoft : Assassin's Creed Valhalla fait l'objet d'une censure partielle au Japon, et cela gâche quelque peu l'expérience de jeu.

Assassin's Creed Valhalla est sorti le 10 novembre dernier à travers le monde, mais pas forcément dans la même version... Dans le but d'obtenir le droit de vente au Japon, Ubisoft a été contraint de modifier quelque peu son titre en appliquant une certaine forme de censure.

Il est ainsi question de limiter la violence et les contenus jugés graphiques, notamment comme les membres sectionnés sur les champs de bataille, ne pas proposer de décapitation, supprimer les phases de torture, et même couvrir la poitrine des personnages féminins.

Ubisoft n'avait pas caché ces modifications particulières avant de lancer son titre au Japon... Mais il semble qu'Ubisoft a fait un peu de zèle ou n'a pas clairement indiqué à quel point le titre serait censuré, puisque les joueurs rapportent un titre bien différent de ce qui avait été promis par l'éditeur.

En effet, le jeu ne propose aucun effet de sang pendant les combats, même quand l'option est activée depuis les menus. La situation est étrange alors même qu'Assassin's Creed Odyssey n'avait pas souffert d'une censure aussi extrême.

Alors on peut certes penser que les giclées de sang ne sont pas essentielles dans un jeu, quel qu'il soit... Sauf que dans Assassin's Creed, les effets de sang permettent aussi de savoir si les attaques touchent ou non les cibles... Difficile ainsi de savoir si l'on touche bien sa cible, s'il réussit à parer ou non les coups... Bref, les combats perdent beaucoup dans ce type de censure.

Sachant qu'Assassin's Creed Valhalla est classé CERO Z au Japon, soit l'équivalent de PEGI 18 et compte tenu d'autres titres distribués sous ce label dans le pays, il est difficile d'expliquer la situation.

Ubisoft a annoncé réfléchir au sujet et présenté ses "sincères excuses", un patch pourrait être déployé pour corriger le tir prochainement.