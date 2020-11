Assassin's Creed Valhalla réalise le meilleur lancement de la franchise

Si Assassin's Creed Valhalla est critiqué pour ses bugs et les quelques libertés prises dans le contexte historique abordé, il n'en reste que le titre est un véritable succès. Les ventes sont au beau fixe et Ubisoft l'annonce clairement : Valhalla est tout simplement l'Assassin's Creed qui a connu le meilleur départ depuis le lancement de la franchise.

Assassin's Creed Valhalla s'est ainsi écoulé à plus d'exemplaires lors de la première semaine de lancement que n'importe quel autre titre de la franchise, dépassant Assassin's Creed III qui détenait le record jusqu'ici avec 3,5 millions de ventes en 7 jours (et un total de 12 millions au bout d'un an d'exploitation).

Mais il faut dire que le contexte actuel est propice aux ventes record : nous sommes en fin d'année avec l'arrivée de nouvelles consoles, il y a de plus en plus de joueurs et le confinement encourage les joueurs à pratiquer davantage... Il semble toutefois que les différentes affaires de harcèlement sexuel et restructurations au sein d'Ubisoft n'ont pas écorné les ventes.