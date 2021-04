Assassin's Creed Valhalla : la première extension repoussée

Assassin's Creed Valhalla est sorti en octobre dernier, et depuis quelques mois, nombreux sont les joueurs à avoir bouclé la campagne du jeu. Aussi, beaucoup attendaient la première extension promise par Ubisoft, La Colère Des Druides.

Afin de délivrer une expérience de jeu plus optimale, l'extension "La colère des druides" est repoussée au 13 mai prochain.



Merci de votre patience et à très vite en Irlande ? pic.twitter.com/FdO9bK0my2 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) April 14, 2021

L'extension devait être proposée ce 29 avril, mais Ubisoft a annoncé qu'il faudrait plus de temps aux développeurs pour proposer une expérience de jeu optimale, et en conséquence, la sortie de l'extension est repoussée au 13 mai.

Cette extension sera payante à moins de disposer du Season Pass ou d'un accès Ubisoft Plus. Elle proposera aux joueurs de se rendre en Irlande pour enquêter sur un culte druidique et plongera le personnage principal au coeur d'une terre de mythes et légendes.