Assassin's Creed Valhalla PS5 : 60 FPS en 4K mais pas native

Les consoles PS5 et Xbox Series X sont annoncées comme parées pour la 4K et même pour la 8K, une annonce quelque peu ambitieuse au regard des fiches techniques des consoles qui, même si elles sont bien supérieures à celles des machines précédentes, sont loin de ce qu'il se fait sur PC, une plateforme sur laquelle pourtant le jeu en 4K n'est pas encore aussi simple.

Pour profiter de jeux en 4K dans des conditions idéales, il faut se doter d'une configuration musclée... Sur console nouvelle gen, on devrait pouvoir y parvenir, au prix de quelques tours de passe-passe...

On voit ainsi déjà les communications des éditeurs s'affiner et ne plus assurer des jeux à la fois en 4K et à 60 FPS. Beaucoup indiquent ainsi qu'il faudra choisir entre la 4K à 30 FPS ou du jeu à 60 FPS mais limité au Full HD...

Ubisoft est ainsi de ces éditeurs à revenir sur ses propres annonces pour donner quelques précisions. L'éditeur annonce ainsi qu'Assassin's Creed Valhalla sera bien proposé "avec une résolution 4K à 60 images par seconde sur Xbox Series X... Sur PS5 l'éditeur avait laissé planer le doute en annonçant un jeu "En 4K et en 60 images par seconde" laissant l'idée qu'il faudrait faire un choix...

Finalement, Ubisoft joue à nouveau sur les mots en confirmant que sur PS5 le titre sera proposé à 60 images par seconde en 4K... Tout en oubliant volontairement de préciser qu'il ne s'agira que d'un upscaling 4K, et non de la 4K native : le jeu sera donc proposé dans une définition inférieure avec un traitement de l'image permettant de la ramener à une définition 4K.