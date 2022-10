Astéroïde de 64 km de diamètre : vous pouvez aider la Nasa

La sonde spatiale Lucy de la Nasa a été lancée le 16 octobre 2021 pour accomplir un long périple de plus de 6 milliards de kilomètres en 12 ans et ponctué d'assistances gravitationnelles de la Terre. Son objectif principal est de survoler et observer des astéroïdes troyens qui partagent la même orbite que Jupiter autour du Soleil. De quoi en savoir davantage sur la formation du Système solaire.

En avril 2025, la mission Lucy va d'abord survoler l'astéroïde Donaldjohanson dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La sonde ira ensuite à la rencontre d'astéroïdes troyens en 2027-2028, puis elle partira observer un autre groupe d'astéroïdes troyens en 2023.

Le premier astéroïde troyen sera survolé en août 2027. Il s'agit de Eurybate (3548 Eurybates) qui est un astéroïde de type C (carboné) de 64 km de diamètre autour duquel orbite un astéroïde satellite de 1 km du nom de Queta. Dans quelques jours, l'astéroïde Eurybate à environ 600 millions de kilomètres de nous va passer devant l'étoile HD 51593 dans la constellation des Gémeaux.

Une occultation stellaire visible en France

Pendant plusieurs secondes, l'étoile va disparaître puis réapparaître. Ce phénomène d'occultation stellaire sera observable depuis la Terre et notamment en France pour certaines régions dans la nuit du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre vers 4h du matin.

" Nous appelons le plus grand nombre de personnes possible à vérifier si l'étoile disparaît ou non. Cela permettra de préciser l'orbite d'Eurybate. En chronométrant le phénomène, il est en outre possible de calculer la taille et la forme de l'astéroïde ", écrit l'Association française d'astronomie (AFA).

Selon l'AFA, un petit télescope ou un appareil photo numérique sont suffisants afin de prendre part à l'expérience collaborative ou participative. L'étoile n'est pas visible à l'œil nu et il est conseillé de s'entraîner avant le jour J.

Des observations utiles pour la mission Lucy

Plusieurs conseils sont disponibles sur le site de l'association. " En observant le phénomène, puis en nous retournant le résultat de votre observation, vous allez aider les scientifiques à en apprendre plus sur Eurybate et vous allez même contribuer à la mission spatiale Lucy de la Nasa. "

La contribution sera en effet utile pour la sonde Lucy quand elle aura l'opportunité de s'approcher au plus près de cette cible. Avec une meilleure précision de la trajectoire de l'astéroïde Eurybate, ce ne sera que forcément mieux.

Aux astres, citoyens ! Il est encore temps de s'inscrire à la grande occultation d'Eurybate, qui aura lieu dans la nuit du 22 au 23 octobre. ??? pic.twitter.com/R1IyfYkShm — AFA (@afastronomie) October 10, 2022

La bande dite d'occultation pour l'observation le 23 octobre est néanmoins réduite et traversera la France du sud-ouest au nord-ouest. En fonction du matériel à disposition pour l'observation, il existe plusieurs catégories pour une contribution plus ou moins fine. Les données pourront être retournées depuis cette page.