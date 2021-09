Astro : voici le petit robot domestique d'Amazon

C'est une rumeur au long cours concernant la division Lab126 d'Amazon qui se concrétise avec la présentation d'un robot domestique dénommé Astro. D'un poids de 9,35 kg et se déplaçant sur deux roues, le petit robot a des dimensions de 42,4 x 25 x 44 cm.

Un écran tactile HD de 10,1" lui donne vie et se fera le miroir de sa personnalité avec également un ensemble d'effets sonores. S'il intègre Alexa avec toutes les fonctionnalités que cela implique et y compris pour le divertissement, Amazon souligne que Astro est bien plus que Alexa sur roulettes et il réagit à son propre mot clé " Astro " pour des commandes vocales.

Hormis une caméra 5 mégapixels sur l'écran, le robot domestique avec connectivité Wi-Fi 5 est équipé d'une caméra périscopique 1080p montée sur un bras télescopique pour regarder autour de lui et s'assurer que tout va bien, tout en le faisant savoir à un utilisateur via une application sur smartphone.

Pour la sécurité du foyer et plus

Amazon a pensé à associer plusieurs services payants comme Ring Protect Pro pour une surveillance proactive du foyer et la sauvegarde de vidéos, Alexa Together pour s'occuper à distance de personnes proches âgées et contacter un professionnel de santé en cas d'urgence. Astro peut également transporter divers objets comme des bouteilles d'eau ou autres.

Avec Alexa Guard, Astro peut en outre détecter le son d'un détecteur de fumée, d'une alarme au monoxyde de carbone, d'un bris de verre et envoyer une alerte sur le smartphone.

Avec du traitement en local

En dévoilant Astro, Amazon a souligné l'intégration de processeurs IA pour autant d'edge computing que possible, et a mis en avant de nouveaux algorithmes SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm) pour la navigation autonome du robot en évitant les obstacles, avec un ajustement de sa trajectoire en temps réel.

Astro prend également en charge une fonctionnalité de computer vision Visual ID permettant aux membres d'un foyer d'apprendre au robot à les reconnaître.

En matière de confidentialité, Amazon apporte des gages avec notamment le respect des engagements en rapport concernant Alexa, la possibilité de définir des zones interdites dans le foyer, un bouton de désactivation des micros et caméras. Suffisant pour ne pas donner l'impression d'un robot espion ?

Astro deviendra plus intelligent et plus compétent dans le temps, et ce premier robot domestique d'Amazon ne sera pas le dernier. Avec des quantités limitées en fin d'année, il sera initialement disponible à 999,99 $ aux États-Unis dans le cadre du programme Day 1 Editions d'Amazon sur invitation. Le prix grimpera ultérieurement à 1 499,99 $.