Astronomie : vers une action en justice contre la pollution lumineuse des satellites de SpaceX ?

Les premiers satellites du projet StarLink de SpaceX ont déjà fait beaucoup parler d'eux pour les trainées lumineuses qu'ils laissent sur les outils d'observation spatiale des amateurs comme des pros. Et la situation devrait s'envenimer très rapidement puisque la firme américaine ambitionne de positionner pas moins de 42 000 satellites identiques.

Trois astronomes italiens tirent ainsi la sonnette d'alarme et en appellent à la communauté internationale d'astronomes pour attaquer en justice l'État américain, ou plutôt le régulateur américain des télécommunications (FCC) qui autorise la multiplication de ces satellites privés. L'idée est de poursuivre l'entité pour la pollution lumineuse qui dégrade les observations nocturnes, avec en ligne de mire SpaceX.

Les 240 satellites de Space X déjà en place ont déjà perturbé nombre d'observations, et la situation est telle qu'on peut même les observer à l'oeil nu puisque les satellites se suivent à une distance fixe et crééent une importante trainée lumineuse.

Ces objets situés en orbite basse sont plus brillants que 99% des objets que l'on peut observer depuis la Terre, seules 172 étoiles sont ainsi plus brillantes que les satellites de Starlink, une véritable hécatombe pour les astronomes.

La question de ces vastes réseaux de satellites soulève également la problématique de l'accès à l'espace : en multipliant ainsi les objets en orbite, il deviendra de plus en plus complexe d'organiser des tirs depuis la Terre vers l'espace. Une mission de sauvetage vers l'ISS pourrait ainsi être simplement annulée du fait d'une fenêtre de tir réduite à cause du passage de ces objets. Mais ils posent également la question des débris spatiaux et de notre capacité à nettoyer l'orbite terrestre de nos déchets depuis que l'homme accède à l'espace.

SpaceX avait déjà répondu aux critiques en équipant des satellites d'un revêtement moins lumineux. Mais la situation n'est pas réglée et les astronomes souhaitent saisir la justice pour empêcher simplement les prochains lancements.

La validation des satellites de télécommunication par la FCC ne prendrait ainsi pas en compte l'impact environnemental ,et contreviendrait ainsi à la loi de protection de l'environnement (NEPA), laissant ainsi la possibilité d'une action en justice. Par ailleurs, la FCC donne implicitement son accord aux satellites privés de survoler d'autres états que les seuls USA, pouvoir dont elle ne dispose pas, avec pour impact une dégradation de certains projets de recherche scientifique...