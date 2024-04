Bien qu'initialement destiné à faciliter les conversations entre les joueurs, Discord a étendu son influence à d'autres domaines et compte environ 200 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Pourtant, malgré sa popularité et l'introduction de son abonnement payant, Nitro, Discord ne génère pas suffisamment de revenus et a donc décidé d'introduire des publicités.

Celles-ci sont présentées sous forme de "quêtes" que les utilisateurs peuvent accomplir pour obtenir des récompenses spéciales, telles que des badges ou des emojis personnalisés. Par exemple, si on vous regarde pendant au moins 15 minutes en train de streamer un jeu.

Cependant, cette fonctionnalité est facilement désactivable, et ce que vous soyez abonné à Nitro ou non.

Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez Discord et cliquez sur l'icône d'engrenage en bas à gauche, à côté des icônes de casque et de micro, pour accéder aux Paramètres utilisateur.



Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez "Confidentialité & Sécurité" située en haut de la colonne de gauche.



Faites défiler la page jusqu'à trouver la section "Récompenses en jeu (alias quêtes)" et désactivez-la.



Une fois cette manipulation effectuée, vous ne verrez plus les bannières de quêtes dans Discord.



Notez cependant que vous pouvez toujours consulter et accepter les quêtes disponibles en accédant aux Paramètres utilisateur, puis en sélectionnant "Inventaire des cadeaux".