L'envoi d'e-mails peut représenter une faille dans notre sécurité en ligne. C'est pourquoi Gmail propose une option particulièrement pertinente et déjà intégrée : le mode confidentiel.

Il s'agit d'une des fonctionnalités les moins connues de Gmail, mais elle permet de protéger la façon dont vos destinataires traitent vos e-mails. Ce mode bloque la possibilité de transférer les e-mails, tout en vous permettant de définir une date d'expiration pour votre message ou de révoquer l'accès à une conversation à tout moment. De plus, il empêche le téléchargement des pièces jointes et la copie ou l'impression du contenu de votre e-mail.

Comment activer le mode confidentiel de Gmail sur Android ou iOS ?

Ouvrez l'application Gmail et rédigez un nouveau message. Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Sélectionnez "Mode confidentiel" et activez-le. Définissez vos paramètres de confidentialité. Appuyez sur OK pour l'activer.

Pour les e-mails envoyés en mode confidentiel, vous pouvez révoquer l'accès à tout moment en sélectionnant le message et en appuyant sur "Révoquer l'accès".



Comment activer le mode confidentiel de Gmail sur PC ?

Ouvrez Gmail et rédigez un nouveau message. En bas à droite de la fenêtre de rédaction, cliquez sur l'icône de cadenas pour activer le mode confidentiel. Définissez vos paramètres de confidentialité. Cliquez sur "Enregistrer" pour l'activer.

Ici également, vous pouvez révoquer un e-mail envoyé à l'avance en vous rendant dans le message envoyé et en cliquant sur "Révoquer l'accès".



Proton Mail : une alternative plus sécurisée

Le problème avec le mode confidentiel de Gmail réside dans son fournisseur - Google. Cela implique en effet que la sécurité de vos données n'est pas absolue et que la protection offerte n'est pas complète. De plus, le contenu de vos e-mails n'est pas confidentiel.

Si vous recherchez une alternative, vous pouvez essayer Proton Mail, développé par d'anciens employés du CERN et plus efficace en matière de confidentialité.

Proton Mail offre une communication chiffrée, bloque les traqueurs et est entièrement open source. De plus, Proton Mail a choisi d'intégrer un cabinet d'audit dans ses processus de contrôle qualité. Proton Mail va également au-delà de ses outils de sécurité et offre une suite de services complète avec des fonctionnalités telles que Drive, Calendar, VPN et un gestionnaire de mots de passe.

Proton Mail est gratuit jusqu'à 1 Go. Au-delà, des abonnements vous sont proposés.